Elk huishouden in Neder-Betuwe krijgt in januari 200 euro terug

Ne­der-Betuwe beperkt ozb-verhoging en schrapt bezuinigin­gen

De inflatie in Nederland is torenhoog en zal dit jaar ergens tussen de 8 en 14 procent uitkomen, zo is de verwachting. Normaliter gaat de onroerendzaakbelasting in Neder-Betuwe met minimaal datzelfde percentage omhoog, maar het college kiest nu voor een beperkte stijging met 3 procent.

17 oktober