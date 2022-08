Elk jaar half miljoen voor innovatie Rivierenland

Alle acht gemeenten hebben uiteindelijk, na veel geharrewar, toch jaarlijks twee euro per inwoner beschikbaar gesteld. De gemeenten uit de regio investeren sinds 2017 jaarlijks in het regionaal stimuleringsfonds (RSF). Met succesverhalen als de Vlindertuin in Tiel en de Fruit Tech Campus in Geldermalsen als gevolg. Voorheen was de bijdrage van de gemeenten drie euro per inwoner per jaar, dat is nu teruggeschroefd naar twee euro per jaar. Maar enthousiasme voor dit regionale ruggensteuntje voor innovatief bedrijfsleven is er, het blijkt zoden aan de dijk te zetten en projecten van de grond te kunnen tillen.