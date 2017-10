Enorme enorme hoeveelheid gas en benzine in woning verwarde Tielenaar

Lange rij voor zwembad dankzij staking docenten

17:12 TIEL - Normaal gesproken is er donderdagmiddag niets te beleven in het Tielse zwembad. Maar nu was het een drukte van belang in Groenendaal. Het bad was creatief ingesprongen op de staking van leraren in het basisonderwijs en extra open te gaan.