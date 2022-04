Extra ambulance voor Bommelerwaard na vragen politiek

Dat schrijft Arie van Houwelingen, Manager Operations Ambulancezorg, in een brief aan de gemeente. Volgens hem is er ‘intensief met zorgverzekeraars gesproken over capaciteitsuitbreiding’.



Die bepalen uiteindelijk hoeveel geld elke regio krijgt voor ambulancezorg. Uiteindelijk is uit die gesprekken gekomen dat er een extra ambulance wordt ingezet in de Bommelerwaard.