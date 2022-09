Familie Moes hanteert flitsende strategie in de wereld van jonge campers

Rivierenlanders die recent een nieuwe onderneming zijn gestart: ‘De Gelderlander’ brengt ze in beeld. Deze keer Timo Moes, die samen met zijn kinderen Marjolein en Erik sinds dit jaar campers aan particulieren verkoopt vanuit het in Maurik gevestigde Camper Exclusief.

Timo Moes (63) uit Maurik kreeg vijf jaar geleden het verzoek in Frankrijk een camper op te halen. Zo gezegd, zo gedaan. Moes: ,,Daarna had ik zoiets: misschien kan dit vaker? En dan samen met mijn dochter Marjolein en zoon Erik? Nou, dat deden we: vijf jaar lang campers ophalen voor dealers in heel het land.”

Hij vervolgt: ,,Het ging zo goed en we hadden inmiddels inzicht, ervaring en knowhow in deze branche, dat we begin dit jaar besloten voor een nieuwe strategie te gaan: zélf campers verkopen en dan ook meteen investeren in een eigen pand.”

Streven naar 25 campers

Camper Exclusief, gevestigd aan de Provincialeweg 6 in Maurik, is sinds het pinksterweekend ‘in business’. Moes: ,,We streven naar 25 campers op voorraad en dan het hogere segment: jonge campers, soms van slechts een maand oud, maar hooguit twee, drie jaar. We streven een bepaalde kwaliteit na: mócht er iets aan de hand zijn, dan regelen we dat. Ook geven we standaard twaalf maanden Bovag-garantie.”

Volgens Moes is er veel gaande in de camperbranche en het is de kunst rap te handelen: ,,Heel veel dealers worstelen met voorraad. En zodra er ergens een camper wordt aangeboden, is ’ie vaak binnen vijf minuten weg. Kortom: je moet snel zijn, anders vis je achter het net.

Vandaar dat wij een appartement in Parijs hebben. Vanuit Parijs ben je met TGV of vliegtuig zó in het zuiden. Je moet alert reageren en dat doen we. Marjolein en Erik zitten om en om in Parijs en ik plan de reizen en regel alle tickets. Ook hebben we een bataljon van chauffeurs, die ons ondersteunen. Zo kunnen we vier tot zes campers per week halen.”

De familie Moes is ambitieus. ,,Op de niet al te lange termijn zouden we onze voorraad graag willen verdubbelen of zelfs verdrievoudigen. We werken er hard aan en hebben nu al wekelijks nieuw aanbod. Op 24 september houden we open huis, inclusief een foodtruck en een zanger voor livemuziek. Iedereen is welkom vanaf 15.00 uur, al kunnen mensen natuurljjk ook nu al elke maandag tot en met zaterdag komen kijken.”

