Fietsster (55) wordt aangereden en daarna ernstig mishandeld door duo

De actie vond plaats in de Laarstraat in Velddriel, ter hoogte van de Oostenbroekweg. De twee voor de vrouw onbekende mannen reden haar van achteren aan. Daardoor kwam de fietsster ten val.

De mannen stapten uit en begonnen haar te schoppen en te slaan in haar gezicht en op haar lichaam. Terwijl ze weerloos op de grond lag, kreeg ze ook nog de nodige scheldwoorden naar haar oren geslingerd. In het ziekenhuis werd geconstateerd dat de vrouw kneuzingen over haar hele lichaam en een gebroken neus had.