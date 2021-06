Flinke stormschade in Tiel: 20 woningen ontruimd nadat dak van flat waaide; ook elders in de regio schade

video | updateTIEL - Bij CTU Rivierenland aan De Grotewei in Tiel is een portaalkraan voor zeecontainers ingestort tijdens de storm. Elders in Tiel werden twintig woningen ontruimd. Ook in andere plaatsen zorgde de storm voor veel overlast.

Er zou sprake zijn van zeker één gewonde. Het slachtoffer is inmiddels afgevoerd naar het ziekenhuis, vertelt Etienne Morrien, beheerder van het industrieterrein aan de Grotewei in Tiel. ,,We hebben echter nog geen idee hoe het nu met onze collega gaat. Maar het was ontzettend heftig”, vertelt hij aangedaan.



Kort na het incident is ook de arbeidsinspectie gearriveerd, die gaan onderzoeken hoe het ongeval plaats heeft kunnen vinden. Enkele uren na het ongeluk is er amper iets te zien van het noodweer.

Volledig scherm Deze containerkraan op het bedrijventerrein aan de Grotewei in Tiel waaide om door de storm. © Raphael Drent

Dak van flat, twintig woningen ontruimd

Twintig bewoners van de Hertog Eduardstraat in Tiel die een dak boven hun hoofd missen moeten vannacht ergens anders slapen. Maar ook in het resterende deel van de flat heeft de storm veel schade achtergelaten. De stukken vlogen door de straat, vertelt flatbewoner Jan Nijboer.

Vanaf de bovenste verdieping kan hij direct de blote hemel zien. ,,Het dak is helemaal weggevaagd. Ik zag een deel naar de overkant van de straat vliegen.” Of hij vannacht thuis gaat slapen weet hij nog niet. ,,Het onweer hangt nog steeds in de lucht. Voor je het weet komt er een tweede bui aan, en heb ik nog meer schade.”

Genoeg problemen in de wereld

Voorlopig wil hij zich daar nog niet teveel zorgen om maken. ,,Er zijn genoeg problemen in de wereld. Ik zie wel hoe het wordt opgelost.” Waar hij precies gaat overnachten weet hij nog niet. ,,Ik hoop dat er onderdak geregeld wordt.”

De familie Cebeci zag het afgebroken stuk dak zijn tuin invliegen tijdens het oog van de storm. Het dak doorboorde zijn Toyota. ,,Mijn buren hebben het nog erger getroffen. Het afgebroken stuk dak vloog zo hun slaapkamerraam in. Dat is helemaal stuk.”

Hij is wel van plan om gewoon thuis te slapen, en zich op te maken voor een eventuele tweede storm. ,,Gelukkig zijn we nog gezond.”

Een paar uur na de eerste storm trekt de ravage veel bekijks. In de straat staan verschillende brandweerauto’s en politieauto’s. ,,Ramptoeristen!” Roept een bewoner die schuin tegenover de verwoeste flat woont.

Volledig scherm Bij een flat aan de Hertog Eduardstraat in Tiel waaide een deel van de dakbedekking van het dak. Twintig woningen zijn ontruimd. © DG

Vrouw gewond door vallend dakleer

Een stuk van de dakbedekking van de flat waaide op een woning aan de de Hertog Adolfstraat .Daardoor sneuvelden diverse ramen van woningen. Een jonge vrouw raakte gewond door de glasscherven, zij is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Ook de tuin liep flinke schade op.

Volledig scherm Dakbedekking in de tuin van een woning aan de Hertog Adolfstraat in Tiel. Het dakleer is afkomstig van een nabijgelegen flat, waar het door storm af waaide. © Marco van Deick/ Persbureau Heitink

Bel alleen 112 als er echt sprake is van spoed

Eerder vandaag vielen in Tiel al flinke buien, maar die zorgden slechts voor ongemak.

Arnhemse straat bezaaid met takken, boom omgevallen in Duiven

De straten rondom de Roemer Visscherstraat in Arnhem lagen vrijdagavond bezaaid met takken. De storm trok rond 18.45 uur over Arnhem en zorgde voor tientallen afgebroken takken en omgewaaide containers. Ook op de Vondellaan braken takken af en vielen op geparkeerde auto’s. In Duiven viel een boom tegen een woning aan de Eikenlaan in Duiven. Niemand raakte gewond.

Volledig scherm Afgebroken takken in de omgeving van de Roemer Visscherstraat in Arnhem. © Jean-Marc Regelink/Persbureau Heitink

Dak waait van woning in Dreumel

In het Land van Maas en Waal kwamen in een half uur tijd twaalf meldingen van stormschade binnen. Bij een woning aan de Kanteel in Dreumel was een deel van een dak losgewaaid. De brandweer heeft de losse dakdelen verwijderd.



Aan de Rooijsestraat in Dreumel waren takken uit een boom gewaaid, waardoor de voorruit van een donkergrijze Peugeot sneuvelde. Ook lagen takken op de straat. De brandweer heeft de weg vrijgemaakt. De gemeente zal de takken later opruimen.

Volledig scherm De brandweer verwijdert losse dakdelen van een woning aan de Kanteel in Dreumel. © Jerry Gersen / 112Nieuwsgroep

Leersum

Ook in Leersum ging het vrijdagmiddag flink tekeer. Een heftige windhoos heeft tot tientallen meldingen van beschadigde en kapotte daken geleid. Hulpdiensten rukten in grote getale uit.

Volgens burgemeester Frits Naafs heeft de storm ‘flink huisgehouden’ in de gemeente. ‘Veel inwoners zijn geschrokken van de plotselinge weeromslag. Omgewaaide bomen, gaslekken etc. De hulpdiensten zijn druk bezig bijstand te verlenen’, plaatst hij op Twitter.

