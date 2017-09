Fors minder inbraken in Rivierenland

In Tiel werd in de eerste maanden van dit jaar 72 keer aangifte gedaan van inbraak. Tussen januari veel en augustus 2016 was dat 112 keer: een daling van 35 procent. In Culemborg is de daling vergelijkbaar: van 96 inbraken in de eerste acht maanden van 2016 naar 65 in dezelfde periode in 2017: een daling van 32 procent.