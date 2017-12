Forse schade bij zeer grote brand in droogmachine van bedrijf in Poederoijen

Het is voor de brandweer te gevaarlijk om naar binnen te gaan. Het is daarom moeilijk om het vuur te bestrijden, zegt de brandweer van Brakel. De brand, die in de eerste fase uitslaand was, kan alleen worden bestreden van buitenaf. Brandweermannen verwijderen daarom gevelplaten, om beter bij het vuur te komen.



De rook trekt richting Zuilichem, al hebben daar in het landelijke gebied weinig mensen last van.