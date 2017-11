Fruitcorsoclubs maken zich geen zorgen over verplicht entreegeld

„Entreegeld vind ik geen enkel probleem’’, zegt voorzitter en ontwerper Bert van Erkdom van Corsoclub Geldermalsen. Corné van Beem van Corsoclub Tiel is het daar helemaal mee eens. ,,Er zijn mensen die zeggen: ik heb er geen hoge pet van op, want het is gratis. Het heeft ons al jaren verbaasd dat het gratis is. Kijk naar alle bloemencorso's, daar betalen mensen ook 10 of 15 euro en dan hebben ze nog niet eens een tribunekaart. En ik denk niet dat we op een tientje zullen uitkomen, het zal wel lager zijn.’’



In 2013 werd al eens entree geheven. Dat was geen succes. Dat wijt de organisatie vooral aan het slechte weer. ,,Als je wilt blijven rijden moet je wel iets’’, zegt Wilfred Clements van Corsoclub Neerijnen. ,,Ik zou niet weten waarom mensen niet zouden willen betalen. Ze krijgen er ook iets moois voor.’’