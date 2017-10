'Fruitsmokkel naar Rusland brengt branche in gevaar'

Mulder reageert daarmee op een artikel in De Gelderlander vorige week. Daaruit blijkt dat met name peren uit de Betuwe en omgeving nog steeds in Rusland belanden, ondanks economische sancties die president Poetin in 2014 heeft ingesteld tegen EU-landen. Nederlandse producenten geven in het artikel toe bewust de verplichte aanduidingen als 'land van oorsprong' achterwege te laten bij hun ladingen naar Oost-Europese landen. Dat vereenvoudigt smokkel naar Rusland. ,,Daarmee wordt het vertrouwen van de consument geschaad en dat kan grote gevolgen hebben’’, zegt Mulder, verwijzend naar het vleesschandaal in 2013, waarbij rundvlees illegaal met paardenvlees werd vermengd.



,,Daarnaast hopen we natuurlijk dat de sancties een keer aflopen. Op dat moment helpt het niet als we in Moskou te boek staan als land dat enthousiast heeft meegewerkt aan fruitsmokkel. Dan mogen andere EU-landen misschien wel handel voeren en wij niet.’’



Met name perentelers hebben door de Russische boycot een groot afzetgebied verloren. ,,Maar laten we vooruitkijken’’, zegt Mulder. Er zijn volgens hem nog genoeg kansen om in en buiten Europa meer fruit af te zetten.