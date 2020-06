Gaat Roemer huisvesting arbeidsmigranten oplossen? Ook in Rivierenland is er nog een lange weg te gaan

Levi (6) ontwerpt jeugdcorso Maurik, zoektocht naar geld én telefoon­boe­ken

17:01 MAURIK - Levi van Ewijk is zes jaar jong, maar hij heeft al drie keer meegedaan aan het kindercorso in Tiel. Volgend jaar rijdt er voor het eerst een jeugdwagen uit Maurik mee in het Fruitcorso en Levi is de ontwerper.