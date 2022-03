Geen Bloesemtocht, maar een Bloesemmaand: ‘Zes routes nemen je mee door deze prachtige omgeving’

Een Bloesemmaand. Vertel!

,,Het is een bekend verhaal: door de coronamaatregelen kon de tocht de afgelopen twee jaar niet doorgaan. Ook dit jaar konden we er niet op aan en hebben we in januari besloten de tocht de annuleren. In plaats daarvan organiseren we, net als vorig jaar een Bloesemmaand. Er is alleen één groot verschil: dit keer nodigen we wandelaars uit om niet thuis, maar in onze omgeving te wandelen.”

Hoe gaat dat in z’n werk?

,,We hebben zes routes uitgezet, variërend van vijf tot veertig kilometer, die over grotendeels dezelfde paden als de ‘normale’ tocht gaat. Die routes kunnen mensen zelfstandig lopen.”

Waar kunnen wandelaars de routes vinden?

,,Wandelaars kunnen vanaf 26 maart de routes op onze website vinden. Daar zijn ze los als PDF te downloaden, maar bieden we ook de GPX coördinaten aan. Ook hebben we drieduizend wandelkaarten laten drukken. Die zijn gratis in het gebied - bijvoorbeeld bij de stations in Geldermalsen en Beesd - te vinden.”

En dan is er nog de herinneringspin.

,,Klopt, een uniek exemplaar voor dit jaar! Die kunnen wandelaars voor tien euro via onze website bestellen - daarmee steunen ze direct het goede doel. Op die plek kunnen mensen ook doneren aan het Rode Kruis. Op die manier geven we mensen de kans om in onze prachtige omgeving te wandelen, maar tegelijkertijd ook een mooi doel te steunen.”

Normaal gesproken lopen zo'n 35.000 mensen mee. Op hoeveel wandelaars hoop je dit jaar?

,,Ik heb echt geen idee. We gaan het ook niet meten, het gaat er vooral om dat mensen een mooie wandeling kunnen maken. En als ze een pinnetje kopen is het natuurlijk mooi meegenomen.” Hij lacht. ,,Nu is het alleen nog hopen op mooi weer. Dat is het enige wat ongrijpbaar is.”

Vanaf 26 maart is alle informatie over de routes te vinden op de website van de Bloesemmaand. De volgende editie van de Nationale Rode Kruis Bloesemtocht staat gepland voor vrijdag 14 april (Bloesemrun) en zaterdag 15 april 2023 (Bloesemtocht).

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.