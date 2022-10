Geen nare dingen als geheime vergaderingen in het openbaar noemen

blogEen gevoelig punt aansnijden doet zeer, auw. Is de Tielse gemeenteraad terughoudend genoeg met besloten vergaderingen of kan het nog best een tikkeltje meer openbaar?

Praten over geheim versus openbaar raakt vaak een open zenuw. Omdat democratie in de haarvaten behoort te zitten, omdat beslotenheid soms noodzakelijk is. Maar vooral omdat het aan de kaak stellen ervan de indruk wekt dat veel stiekem in achterkamertjes wordt besloten. En niemand wil daarmee geassocieerd worden.

Forum voor Democratie-raadslid Ilze van Roozendaal zwengelde het debat aan: áls de Tielse volksvertegenwoordigers in het geheim vergaderen, kan dat beter onderbouwd worden? Dus heel goede redenen noemen!

En zou dan een deel van het onderwerp niet alsnog in de openbaarheid kunnen, zodat alleen het strikt noodzakelijke achter gesloten deuren blijft? Even de teugels wat aantrekken. Want volgens haar wordt er ‘regelmatig besloten vergaderd in Tiel, met geheimhouding van stukken’.

Volledig scherm Bernardo van Hal is verslaggever voor de editie Rivierenland van De Gelderlander. Hij woont in Herveld. © Raphael Drent

Deels krijgen de oppositiepartijen – D66, CDA, LLT en ChristenUnie steunen het idee – burgemeester Hans Beenakker mee. ,,Goed om wettelijke grondslag explicieter te vermelden, als een onderwerp besloten wordt behandeld.”

Het opsplitsen van één onderwerp in een openbaar en besloten stuk vindt de burgervader lastiger. ,,Dan moet je in het openbare deel met meel in de mond gaan praten.” Om die geheime info maar niet te noemen.

De coalitiefracties bezweren dat er ‘al heel weinig beslotenheid’ is in Tiel. Dus waar zeuren we over. Bovendien wekt dit debat de indruk dat de gemeente veel in het geheim doet. Nog schadelijker dan de geheime vergaderingen zélf. Niet van die nare onderwerpen openbaar oprakelen, mevrouw Ilze!

