Geen rekening van 10 miljoen voor Rivierenland, wel een oplossing voor stortplaats Avri

GELDERMALSEN - Inwoners van Rivierenland hoeven toch niet te vrezen voor lastenverhoging door een rekening van tien miljoen euro die door de provincie bij de gemeenten die samenwerken in Avri is neergelegd. Provincie en gemeenten hebben een aanzienlijk goedkopere oplossing bedacht.

De komende jaren blijft de stortplaats namelijk in beheer bij Avri. Hierdoor hoeft er niet meteen tien miljoen euro worden afgedragen aan het provinciale fonds dat de stortplaatsen beheert.



Elk bedrijf dat een afgesloten stortplaats overdraagt aan de provincie moet een bepaald bedrag in het fonds storten. Met dat geld wordt belegd. Omdat die beleggingen volgens de provincie fors minder op zouden leveren, bleek dit najaar dat er extra geld nodig was van elke stortplaats die naar de provincie overgaat.



Avri zou haar stortplaats volgend jaar overdragen en moest daarvoor opeens tien miljoen euro extra betalen. Honderd euro per huishouden. En dat geld was er niet. Het zorgde voor veel commotie bij gemeentebesturen die het financieel al heel lastig hebben.

Stortplaats blijft bij Avri

De gemeenten uit Rivierenland hebben nu met de provincie afgesproken dat de stortplaats onder beheer van Avri blijft vallen. Over tien jaar wordt een nieuw besluit genomen over de datum waarop de stortplaats toch naar de provincie over gaat.



Voor Avri is het grote voordeel dat het nu niet in één keer tien miljoen over hoeft te maken. De gemeenten kunnen in tien jaar tijd alvast geld sparen om straks aan het provinciefonds te geven.

Als de vuilnisbelt lekt, moet Avri dat nu zelf oplossen

Groot nadeel is wel dat alle risico's ook bij Avri liggen. Als er in de komende tien jaar lekkage ontstaat aan de vuilnisbelt, moet Avri de herstelkosten betalen. Omdat de provincie toezichthouder blijft, kan het zijn dat Gelderland Avri hier dan ook toe verplicht.

Statenleden wilden niet toegeven

De oplossing tussen provincie en gemeenten komt na een verhit debat in de Gelderse Provinciale Staten. Veel statenleden bleken niet vatbaar voor smeekbeden uit Rivierenland. Zij meenden dat het Avri-bestuur deze kosten al lang en breed aan had kunnen zien komen en simpelweg nagelaten heeft wat aan aan de situatie te doen.



De statenleden vroegen het provinciebestuur wél in gesprek te gaan met de Avri-gemeenten omdat ze wisten wat de extra rekening van tien miljoen euro voor hen betekende. Die gesprekken hebben nu tot een akkoord geleid.