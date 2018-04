Geen treinen tussen Geldermalsen en Leerdam door wisselstoring

Besef van de oorlog kwam met neerge­stort vliegtuig

12:00 KAPEL-AVEZAATH - Op 10 mei 1940 stortte een Duits transportvliegtuig neer in een weiland bij Kapel-Avezaath. Veel meer was er niet bekend over het incident, en dus ging Jan Vermeulen op onderzoek uit. Hij schreef er een boekje over.