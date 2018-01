Inzamelingsactie voor zwaargewonde huiskat van het Korenbeursplein

Nadat Lotte het vorige week woensdag aan de stok kreeg met de hond, die hem in zijn poot beet, was hij enige tijd onvindbaar. Toen hij een paar uur later gevonden werd bleek hij een dubbele, open botbreuk te hebben. Venema toog met het dier naar De Lingehoeve in Lienden. ,,Het leek er eerst op dat de poot geamputeerd moest worden, maar deze bleek toch te redden. Hij heeft nu vier pinnen in zijn pootje en een mooi exoskeleton om het te fixeren.’’



Dit zal voor tenminste zes weken de bewegingsvrijheid van de kater ernstig belemmeren. ,,Hij is volgens mij vooral chagrijnig dat hij opgesloten moet zitten’’, zegt Venema. ,,Het is heel onwennig voor hem, hij kan bijna niet bewegen.’’



Crowdfunding

De verwachting is wel dat Lotte weer zal kunnen lopen. Venema zit ondertussen met een rekening van 1.400 euro die nog op zal lopen tot circa 2.000 euro. Om deze kosten te dekken is hij een crowdfunding via doneeractie.nl begonnen. ,,Ik vind het wel een beetje moeilijk om daar geld voor te vragen’’, zegt hij. ,,Het is mijn kat. Maar ik kreeg zoveel lieve reacties dat ik het toch maar gedaan heb.’’ In korte tijd zijn er al meer dan vijftig donaties, voor ruim 800 euro binnen. Venema: ,,Verbazingwekkend. Dat had ik nooit verwacht maar ik ben er erg dankbaar voor.’’