Geldermalsen gaat in september tachtig Oekraïners huisvesten in voormalig kantoorpand

Buurtbewoners rondom een leegstaand kantoorpand in Geldermalsen worden woensdagavond geïnformeerd over een plan om tachtig Oekraïense vluchtelingen onderdak te verlenen in het gebouw.

Er is plek voor de vluchtelingen in het moderne, leegstaand pand aan de Kostverlorenkade 16. In het gebouw was tot voor kort de organisatie De Lingense Alliantie – met daarin onder meer ProRail – gehuisvest. De alliantie heeft de metamorfose rond het spoor en station van Geldermalsen begeleid. Die immense klus is geklaard, dus het pand staat weer leeg.

Praten met direct omwonenden

De gemeente kiest er nadrukkelijk voor om eerst met de direct omwonenden in gesprek te gaan. ,,Dat pakt tot dusverre goed uit”, zegt een woordvoerder. ,,We hebben dat elders in Geldermalsen ook zo aangepakt, evenals in Asperen. We willen de mensen goed informeren en horen wat er leeft. Dit is een groter pand dan de andere. Maar bij projecten tot nu toe zien we dat veel omwonenden er niet alleen geen probleem mee hebben, maar ook vaak een helpende hand toesteken.”

Geldermalsen is drukdoende om te voldoen aan de verplichtingen die zijn opgelegd om goede huisvesting voor Oekraïners te verzorgen. Onder meer in de Oranje Nassaustraat in Geldermalsen zijn vorige week drie panden, waaronder een voormalige huisartsenpraktijk, in gebruik genomen door vrouwelijke Oekraïense vluchtelingen en hun kinderen of kleinkinderen.

Ook de omwonenden van die locaties zijn daarover vooraf geïnformeerd. Zij zijn gevraagd om, indien mogelijk, een helpende hand toe te steken. Datzelfde verzoek krijgen de omwonenden van het pand aan de Kostverlorenkade woensdag. Ook andere hulpverleners zijn straks welkom.

September

Het is de bedoeling dat het kantoor in september zodanig omgebouwd is dat de vluchtelingen er gehuisvest kunnen worden. De gemeente West Betuwe heeft ook al noodopvang voor Oekraïners geregeld in Buurmalsen, Meteren en Herwijnen.

De komst van Oekraïense vluchtelingen verloopt overal in Rivierenland in alle rust en stuit nergens op grote problemen.