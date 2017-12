Geldermalsen: Winkeliers die dag voor kerst opengaan riskeren boete of zelfs celstraf

GELDERMALSEN - De winkels in Geldermalsen blijven zondag 24 december gesloten. Tenminste, wat burgemeester en wethouders betreft. Ze hebben de zeven middenstanders die open wilden gaan voor vaste klanten, per brief laten weten dat dit verboden is. Voor een overtreding van de Winkeltijdenwet kan de winkelier zes maanden de cel in of moet er een boete betaald worden van maximaal 20.500 euro.