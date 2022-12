Gemeente Buren eert veteranen met aanleg anjerperkje: ‘Hoop wel dat het biologische anjers worden’

Mocht het gemeentehuis verhuizen, dan zal er rond een eventueel nieuw gemeentehuis een nieuw anjerperkje voor de veteranen komen. De steun in de Burense gemeenteraad voor de motie van PCG, VVD, GN en CDA was unaniem. Ook Joop de Jonge (PvdD) stemde voor: ,,Al hoop ik wel dat het biologische anjers worden en dat we voor het onderhoud niet voor de gifspuit gaan kiezen.’’

Jan Soldaat en God

Jan Keuken (PCG) motiveerde de motie ook met een gedicht van Rudyard Kipling, die daarin wijst op het enorme verschil van waardering voor God en Jan Soldaat in oorlogs- en in vredestijd: ,,We kunnen momenteel in Europa heel goed zien dat vrijheid en vrede niet vanzelfsprekend zijn. Het is goed onze veteranen te eren voor hun bijdrage daaraan.’’

Het is de bedoeling dat het perkje met witte anjers, de bloem die zo verbonden is met wijlen prins Bernhard en het symbool is voor de Nederlandse veteranen, eind juni volop in bloei staat wanneer Nationale Veteranendag weer gevierd wordt. Alle raadsleden en burgemeester Josan Meijers zwaaiden VVD-raadslid en oud-militair Hans van Vierssen alle lof toe voor hoe hij leiding geeft aan de Stichting Veteranen Buren. Vanwege zijn betrokkenheid als voorzitter stemde Van Vierssen zelf niet mee over de motie, alle overige raadsleden stemden voor.

130 gemeenten

Wethouder Pieter Neven beloofde voor een vlotte uitvoering te zorgen rond het gemeentehuis of in het omringende park, zodat het anjerperkje in Maurik in juni 2023 al volop in bloei zal staan. Het Nederlands Veteraneninstituut heeft in 2019 Nederlandse gemeenten opgeroepen hun veteranen te eren en waarderen met een anjerperkje. Inmiddels zijn 130 gemeenten Buren voorgegaan en zijn nog eens enkele tientallen bezig met de voorbereidingen.