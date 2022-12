Gemeente West Betuwe stuurt opnieuw waarschuwingsbrieven: ‘Mensen zijn in beeld’

‘Met alleen een goed gesprek komen we er niet’, is de ervaring van West Betuwe als het gaat om voorzorgsmaatregelen in de aanloop naar een rustige jaarwisseling. Daarom stuurt de gemeente sinds twee jaar waarschuwingsbrieven. In totaal zijn nu 75 brieven aan de voordeur bezorgd. ,,De boodschap is dat diegene in beeld is bij gemeente en politie”, vertelt de gemeentewoordvoerder.