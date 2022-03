Gemeentehuis van Buren in beeld voor opvang vluchtelingen uit Oekraïne

Hoe geschikt?

Bij de opvang in het gemeentehuis - in de volksmond ook wel gemeentekasteel genoemd - aan de Wetering in Maurik gaat het overigens niet om het gehele gemeentehuis maar om een deel daarvan. De gemeente Buren heeft het markante pand weliswaar te koop staan, maar maakt er nog steeds gebruik van. Wel staan delen van het gebouw leeg, ook omdat er nogal wat ambtenaren vaak thuis werken.

West Betuwe en Neder-Betuwe

Vijftig vluchtelingen uit Oekraïne krijgen bij buurgemeente West Betuwe tijdelijke opvang in een schoolgebouw in Buurmalsen, een peuterspeelzaal in Meteren en een brandweerkazerne in Herwijnen. De gemeente West Betuwe verwacht snel de eerste mensen op deze plekken te kunnen ontvangen. In Neder-Betuwe heeft al opvang plaats in het voormalige schoolgebouw in IJzendoorn.