Geschiedeniscafé in De Pluk over arm en rijk

Het allereerste Geschiedeniscafé ooit in De Pluk in Geldermalsen krijgt een actueel thema: Arm of rijk in de Betuwe. Op vrijdag 18 november is de samenkomst, met onder meer hoogleraar Dolly Verhoeven.

Op acht verschillende locaties verspreid over de provincie Gelderland organiseren historische verenigingen in samenwerking met Erfgoed Gelderland acht keer een Verhaal van Gelderland Geschiedeniscafé.

Op 18 november is het Geschiedeniscafé te gast bij de Historische Kring West-Betuwe in Geldermalsen. Tijdens deze bijenkomst staat armoede of rijkdom in de Betuwe centraal. Dat was vroeger al een thema, maar inmiddels zeker ook nu.

Na een inleiding over de net verschenen uitgave Verhaal van Gelderland, gaat hoofdredacteur en hoogleraar Gelderse Geschiedenis Dolly Verhoeven in op de vraag hoe het verhaal van de arme of rijke Betuwe past in het grotere verhaal van Gelderland.

Joep Hendriks, een van de auteurs van het Verhaal van Gelderland, gaat dieper in op wat je op basis van archeologische vondsten en onderzoek kunt vertellen over de arme of rijke Betuwe. René Arendsen praat de middag aan elkaar. Het duurt van 17.00 tot 19.00 uur.

Op de zeepkist

Aan het eind van het geschiedeniscafé worden vertegenwoordigers van historische verenigingen en andere aanwezigen uitgenodigd om ‘op de zeepkist’ te stappen en binnen één minuut hun historische publicatie, initiatief, samenwerking of evenement onder de aandacht te brengen van de aanwezigen.

Eén kandidaat daarvoor lijkt op voorhand het bekende Tabula Batavorum, het jaarboek van alle historische verenigingen in de hele Betuwe. De nieuwste uitgave van het jaarboek wordt komende vrijdag gepresenteerd in Het Veerhuis in Opheusden. De bijeenkomst op 18 november in multifunctioneel centrum De Pluk aan de Rijksstraatweg is voor iedereen gratis toegankelijk.

Volledig scherm Overstroming in de Tielerwaard in 1741 © Geschiedeniscafé Verhaal van Gelderland