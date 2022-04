Gestolen persoonsgegevens gemeenten Buren en Neder-Betuwe aangeboden op darkweb

Op 1 april is de gemeente Buren getroffen door een ransomware-aanval. Inmiddels is duidelijk geworden dat 130 Gigabyte (Gb) aan gegevens van de gemeente Buren en van de gemeente Neder-Betuwe zijn aangeboden op het darkweb, een afgesloten en anoniem deel van het internet.

Van die 130 Gb heeft Buren nu de helft in beeld. Dat zijn ruim 730.000 bestanden. Welke gegevens daar precies in staan, weet de gemeente nog niet. Dat wordt onderzocht. Uit de eerste inventarisatie blijkt dat het ook om gevoelige persoonsgegevens en vertrouwelijke informatie gaat. De gemeente Buren verwacht uiterlijk begin volgende week de volledige 130Gb in beeld te hebben.

Persoonlijke gegevens gestolen

Burgemeester Josan Meijers: ,,We weten nu dat er inderdaad persoonlijke gegevens gestolen zijn en dat vinden we heel erg. We zetten man en macht in om te achterhalen om wat voor gegevens het precies gaat en van wie. We lopen alle bestanden na. Zo weten we van wie er belangrijke gegevens, zoals identiteitsgegevens, zijn gelekt. Inwoners en medewerkers van wie persoonlijke of vertrouwelijke gegevens zijn buit gemaakt, informeren wij zodra bekend is om welke gegevens het gaat.”

De gemeente vraagt inwoners om extra alert te zijn op telefoontjes, post of mail van de gemeente, bank of andere instanties. Wie een verdacht linkje doorgestuurd krijgt via WhatsApp of per mail, kan dat linkje volgens de gemeente veilig checken via www.checkjelinkje.nl.

Volledig scherm Burgemeester Josan Meijers belooft inwoners van Buren te blijven informeren over de ransowmare-aanval. © Foto Raphael Drent