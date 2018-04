Gevonden skelet is van gezochte Tielenaar die huis wilde laten ontploffen

Daar werd de identiteit van het slachtoffer vastgesteld. De politie heeft de nabestaanden van de man op de hoogte gebracht. Over de doodsoorzaak wordt geen mededeling gedaan. Van een misdrijf is geen sprake.



De 66-jarige Tielenaar was sinds oktober spoorloos nadat hij had gedreigd zijn woning aan de Oude Medelsestraat op te blazen. In de woning trof de politie jerrycans met benzine en gasflessen aan. Ondanks een uitvoerige zoektocht werd de man niet gevonden. De burgemeester liet de woning sluiten na het voorval.