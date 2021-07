Gewapende overval op Burger King langs A2 bij Bruchem, man aangehouden in Wijk en Aalburg

Het mysterie van Tielenaar Vasco: jaarlijks knappen vrienden de graffiti-schilde­ring van overleden vriend op

17 juli TIEL - Het is voor veel Tielenaren die over de drukke Laan van Westroijen rijden al acht jaar een levensgroot mysterie: wie is toch die man wiens gezicht metershoog via graffiti is verbeeld op de muur van sporthal Westroijen? Sommigen denken aan soulzangers Barry White of Marvin Gaye of aan de zwarte vrijheidsdominee Martin Luther King. En ook: hoe blijft het er na acht jaar nog steeds zo k(l)eurig uitzien?