Gezinnen willen statushouders thuis in West Betuwe opvangen

Van een voorstel­ling bezoeken tot zelf een instrument bespelen: het kan allemaal op de UITmarkt Culemborg

Veel van wat komend seizoen in Culemborg op cultureel gebied is te doen of wordt aangeboden komt zaterdag en zondag samen op de UITmarkt. Talloze clubs en organisaties presenteren zich in de binnenstad. Naast een informatiemarkt zijn er optredens, met als hoogtepunt het concert Culemborg Mondiaal 2022.

16 september