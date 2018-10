Gezocht: journalist in Rivierenland

De Gelderlander is de toonaangevende uitgever van journalistieke media in Gelderland. De krant brengt dagelijks 350.000 mensen het belangrijkste nieuws en de boeiendste verhalen uit de buurt, de provincie en de rest van de wereld. De site wordt maandelijks door ruim 2,2 miljoen mensen bezocht. De Gelderlander is onderdeel van De Persgroep Nederland, een moderne, professionele uitgever met passie voor media, zowel print als online.



Wij zoeken een verslaggever waar de volgende trefwoorden op van toepassing zijn: multimediaal, nieuwsjunk en nieuwsjager, onderzoekend en kritisch, snel maar wel secuur, creatief, hart voor de regio waarin je werkt.



Heb je een fijne pen, maak je net zo makkelijk een videoverslag, heb je geen negen tot vijf mentaliteit en heb je een zesde zintuig voor nieuws, dan is dit een vacature voor jou! De voorkeur gaat uit naar een verslaggever woonachtig in de regio Rivierenland of die zich in de regio wil vestigen. De standplaats is Rhenen.