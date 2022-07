Gloeiende gloeiende, én maar lopend telefoneren

Dat lopen gebeurt dan onbewust. Wat volgt is bewustwording - beklijving: secondenwerk - om het even later gewoon weer te doen.



Wat anders: bij tijd en wijle iets zeggen vanachter het computerscherm over dat wat op het computerscherm te zien is, ongeacht of er duidelijk iemand luistert of niet. Zo achteraf beschouwd is onbewust criterium daarvoor wel dat het om iets gaat dat indruk maakt (voor u denkt dat hij complete boekwerken in het luchtledige voordraagt). Zegge... Rode weerkaartjes met daarop mussen-vallen-dood-van-het-dak-temperaturen. Volgens mij zei ik iets met ‘gloeiende'. Toepasselijk wel.



Om dan vervolgens op de dag des onheils zelf mensen te horen die met die temperaturen op het strand liggen en ‘heerlijk’ over hun lippen krijgen. Onvoorstelbaar voor iemand die, laten we het eufemistisch uitdrukken, iets minder van dat verhoogde kwik kan genieten. U snapt, zeker dinsdag was afzien.