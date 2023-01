Gorinchem stelt gezamenlijk plan op over veiligheidsissues die leven in de stad

De partijen kijken in die periode naar een vijftal thema’s die extra aandacht krijgen in de uitvoering. Zo wordt er gekeken naar de aanpak van ondermijnende criminaliteit, het versterken van de samenwerking tussen zorg- en veiligheidspartners en cybercriminaliteit.

Daarnaast is er aandacht voor een veilige woon- en leefomgeving, waarbij het versterken van het veiligheidsgevoel en het aanpakken van (woon)overlast centraal staat. Een laatste prioriteit is het beheersen van veiligheidsrisico’s. Uitgangspunt hierbij is het feit dat mensen ’s avonds veilig op stap moeten kunnen in uitgaansgebieden en dat evenementen veilig verlopen in Gorinchem.