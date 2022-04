Gradus van Wel (86) ‘dankbaar’ dat monument voor gefusilleerde Tielenaren terug is: ‘Hopelijk is dit voor eeuwig’

Na de officiële onthulling neemt Gradus van Wel de tijd om het stenen monument in Tiel voor vijf onschuldig gefusilleerde mannen in de Tweede Wereldoorlog te bekijken. ,,Het vorige was van glas en kwetsbaar voor vandalisme. Hopelijk is dit voor eeuwig.”

Enkele tientallen belangstellenden zijn zaterdagochtend getuige van de korte plechtigheid aan de rand van het vlindertuin. Stadshistoricus Emile Smit haalt herinneringen op aan die gruwelijke gebeurtenis, daags voor kerst in 1944. Toen werden vijf inwoners van de stad door de Duitsers geëxecuteerd, op de binnenplaats van de gevangenis die toen op de Eerste Bleekveldstraat stond.

‘Stilstaan bij zij die vielen tijdens de oorlog’

Joke Sewalt, voorzitter van het Tielse 4 Mei Comité, stipt aan dat het monument aan de vooravond van Nationale Dodenherdenking is onthuld. ,,Op 4 mei kunnen we na twee coronajaren weer op de gebruikelijke manier herdenken. Dit zal dit één van de plekken zijn in de stad waar we na de plechtigheid in de Sint Maartenskerk stilstaan bij zij die vielen tijdens de oorlog.”

Volledig scherm Op het monument staan de namen van de vijf geëxecuteerde Tielenaren en een silhouet van de voormalige gevangenis in de stad. © William Hoogteyling

Van Wel (86) heeft enkele jaren geleden het initiatief genomen voor een blijvende herinnering aan de vijf omgebrachte Tielenaren. ,,Het intrieste voorval maakte toen veel indruk, ook bij mij als jonge jongen. Wim van den Bogaard was één van de slachtoffers. Zijn dochter was de beste vriendin van mijn zus. Ik weet ook nog wel dat de gevangenis daar stond, aan het einde van de oorlog raakte die al zwaar beschadigd.”

Houten herdenkingsplaat

Met de sloop in 1947 verdwijnt ook de houten herdenkingsplaat, schetst Van Wel. ,,Dat gemis zat al vele jaren in mijn hoofd, nadat ik eens een afbeelding van die plaat had gezien. Daar moest iets mee gedaan, vond ik. Helemaal toen op deze plek enkele jaren geleden flink werd gebouwd. De Tielse Oudheidkamer en het 4 Mei Comité hebben zich daar toen sterk voor gemaakt. Het silhouet van de gevangenis kwam op het raam van het parkeergaragehuisje. Net als een tekst en de namen van de vijf mannen.”

,,De vervelende lichtinval maakte het niet altijd even goed zichtbaar als je hier langs liep. Zonde dat het is vorig jaar is vernield. Maar toen duidelijk werd dat de eerst geplande huizen hier toch niet werden gebouwd, is het idee ontstaan voor een stenen opvolger van het monument. Ik ben zo dankbaar dat het er nu staat.”

Quote Het intrieste voorval maakte toen veel indruk, ook bij mij als jonge jongen Gradus van Wel, Initiatiefnemer monument