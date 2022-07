Gratis autobanden oppompen bij station Opheusden en daarmee kun je flink op benzine besparen

De zogeheten slimme bandenpomp laat direct zien hoeveel euro je bespaart en dat blijkt al snel 21,50 euro te zijn als je banden twee maanden lang niet goed op spanning waren. De slimme bandenpomp draagt bij aan een schonere en veiligere samenleving en dat is de reden waarom de gemeente er in heeft geïnvesteerd.

Veiliger de weg op

Wethouder Stefan van Someren: ,,Automobilisten kunnen gratis en op een gebruiksvriendelijke manier gebruikmaken van deze bandenservice en direct hun CO2-uitstoot verminderen en veiliger de weg op.” Doel is om mensen sneller hun bandenspanning te laten checken. De pomp is ontwikkeld door de organisatie Band op Spanning.

Minder kans op klapband

Eigenlijk zou je je autobanden iedere twee maanden moeten controleren, maar dit gebeurt lang niet altijd. Een auto met een zachte band verbruikt meer stroom of brandstof per kilometer. Met een harde band heb je minder CO2-uitstoot, dus goed voor het milieu. Zachte banden slijten sneller en je hebt meer kans op een klapband.



De slimme bandenpomp is altijd toegankelijk. Via een aanraakscherm (touchscreen) kun je de juiste bandenspanning instellen, deze wordt op basis van het kenteken getoond. Na afloop zie je direct de besparingen in euro’s, liters brandstof en verminderde CO2-uitstoot. De bandenpomp is bedoeld voor personenauto’s.



Door het probleem van onderspanning op te lossen, zou Nederland jaarlijks 200 miljoen liter aan brandstof en 750.000 banden besparen, daar wil Neder-Betuwe graag aan bijdragen.