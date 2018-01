Groepen Polen in woonwijk zorgen voor overlast en houden huizen bezet

TIEL - Gemeenten in het Rivierengebied worstelen met de huisvesting van groepen Oost-Europeaanse werknemers in woonwijken. Deze arbeidsmigranten in eengezinswoningen zorgen voor overlast en leggen grote druk op de woningmarkt.

In Tiel is naar schatting 5 tot 10 procent van de ruim 41.000 inwoners arbeidsmigrant, overwegend Polen die voor een bepaalde periode via een uitzendbureau aan het werk zijn in de regio.

Een deel van hen woont in groepen in eengezinswoningen, die opgekocht zijn door projectontwikkelaars. In verschillende straten wordt inmiddels al een handvol huizen bewoond door arbeidsmigranten. Tot ergernis van de omwonenden.

Geluidsoverlast

,,We willen de huisvesting van arbeidsmigranten terugdringen omdat dit te grote vormen heeft aangenomen. We krijgen steeds meer klachten over overlast’’, zegt een woordvoerster van de gemeente Tiel. De meeste klachten van buren gaan over parkeren, in een huis met acht volwassen Polen staan acht auto's voor de deur, en over afval rondom het huis. Ook klagen buren over geluidsoverlast. ,,Acht volwassen mensen horen niet in rijtjeshuis, of het nou Polen zijn of Nederlanders’’, zegt een buurvrouw.



Veelal gaat het om koopwoningen in het lagere segment. Die zijn daardoor niet beschikbaar voor reguliere Tielenaren. Ook dat vindt de gemeente een ongewenste ontwikkeling. Tiel overweegt komend voorjaar een maximum aantal 'Polenhuizen' per straat in te voeren.

Honderd woningen

Een andere gemeente in het Rivierengebied, Maasdriel, kampt met soortgelijke problemen. Uit een gemeentelijke inventarisatie blijkt dat er in de verschillende kernen zo'n honderd woningen midden in woonwijken zijn opgekocht voor huisvesting van veelal Oost-Europese arbeidsmigranten. Burgemeester Henny van Kooten wil met de eigenaren in gesprek om de overlast aan te pakken. Zijn gemeente (24.500 inwoners) telt rond de 1.500 arbeidsmigranten.

Een gemeente als Neder-Betuwe kent een strikt woonbeleid die in kernen als Kesteren niet toelaat dat er groepen arbeiders bij elkaar wonen in woonwijk. Toch gebeurt dat wel in de praktijk.

