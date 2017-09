Grootste dijkenoefening op extreem hoogwater sinds overstroming 1995

Waterschap Rivierenland houdt regelmatig oefeningen in het gebied. Krom: ,,Deze is bijzonder, omdat het met zoveel andere partijen is. Een gebied is aan twee kanten bedijkt: we hebben in ons gebied aan de andere kant van de dijk te maken met onder meer Stichtse Rijnlanden en Vallei en Veluwe. Maar die samenwerking hebben we nooit zo geoefend.’’ Na de oefenweek komt er een evaluatie om te zien wat goed ging en beter kan, met aanbevelingen voor de partners in het gebied. ,,We nemen iedereen mee in wat we leren.’’