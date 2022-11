Grote brand bij bakkerij in Rossum, vermoedelijk door kortsluiting meterkast

ROSSUM - Er is zondagmiddag brand uitgebroken bij een bakkerij aan de Koningstraat in Rossum. Vermoedelijk is kortsluiting in de meterkast de oorzaak.

Rond 13.00 uur werden de hulpdiensten op de hoogte gesteld van de brand. Vermoedelijk is er kortsluiting ontstaan in de meterkast aan de achterzijde van de bakkerij, waarna het vuur al snel in de rest van het pand woedde. Zo ook op de zolder, waar ernstige schade is ontstaan.

De brandweer kwam met meerdere ploegen uit de omgeving ter plaatse, waaronder uit Kerkdriel en Geldermalsen. Een persoon is nagekeken in de ambulance, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Verder is er niemand gewond geraakt. Wel is er veel schade aan het pand.

Brand onder controle

De Veiligheidsregio adviseert omwonenden ramen en deuren te sluiten en de ventilatie uit te zetten in verband met de rookontwikkeling. Om 14.30 uur meldde zij dat de brand onder controle is. De brandweer is voorlopig nog aanwezig voor controle. Vermoedelijk gaat de bakkerij tijdelijk dicht.

Volledig scherm Het pand heeft veel schade opgelopen door de brand. © Bart Meesters | Meesters Multi Media

Volledig scherm De bakkerij blijft vermoedelijk nog een tijdje dicht. © Meesters Multi Media / Bart Meesters

Volledig scherm Het pand heeft veel schade opgelopen door de brand. © Meesters Multi Media / Bart Meesters