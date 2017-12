Grote brand in basisschool Meester Aafjes in Meteren

Onrustige avond in Waardenburg: autobanden in brand, ruit sneuvelt

8:11 WAARDENBURG - Het was zaterdagavond onrustig in Waardenburg. Aan de Steenweg (N830) in de plaats stonden diverse autobanden in brand. Even verderop sneuvelde een ruit van eetgelegenheid Chinotaria De Waard door zeer zwaar vuurwerk dat aan de overkant van de straat werd afgestoken.