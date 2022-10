Grote onvrede over inspraak Gastvrije Waaldijk

Liander mocht stroomleve­ran­tie aan veevoeder­pro­du­cent niet zomaar terugdraai­en en verliest rechtzaak

ARNHEM/KESTEREN - De Arnhemse rechtbank heeft netbeheerder Liander fors op de vingers getikt in het conflict met veevoederproducent Van Tuijl in Kesteren. Liander had zonder overleg de contractueel vastgelegde stroomleverantie van 3500 kilowattuur teruggeschroefd naar 2000 kilowattuur. Volgens de rechter had de netbeheerder dat niet mogen doen en moet de beperking van het transportvermogen direct worden opgeheven.

21 oktober