Grote stroomstoring treft de Bommelerwaard, in sommige wijken is stroom terug

De oorzaak van de storing is nog niet duidelijk. Volgens de woordvoerder van het bedrijf gaat het om een storing in het voedingsnet dat verbonden is met de wijkcentrales. ,,Daardoor is een groter gebied getroffen.”



De prioriteit voor Liander ligt op dit moment bij het zorgen voor stroom. Het deel waar de storing zit, wordt uitgeschakeld. ,,Binnen twee uur is er weer stroom. Daarna gaan we op zoek naar de oorzaak van de storing.”



Rond het middaguur zijn de meeste huizen en bedrijven weer aangesloten op het net. Zo’n 380 nog niet, met name in Waardenburg. ,,Daar sluiten we op dit moment de laatste huizen en bedrijven aan.”