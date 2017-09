'Grote zorgen' om vermiste Ayan (28) uit Tiel en haar twee jonge kinderen

Geen plas­tic-con­tai­ner meer in Tiel, maar wat werkt wel?

22:12 TIEL - De plastic-container in Tiel verdwijnt, maar de gemeenteraad weet zelf ook wel dat dat niet de oplossing is. Tiel wil een ander inzamelsysteem. Bezoekers van winkelcentrum Passewaaij maken zich bij een rondvraag niet zo druk over de brandjes in containers.