Half Buren wakker door doffe knal, geen buit bij plofkraak

,,Ik zat rechtop in mijn bed’’, zegt Thijs Feddes. ,,Ik dacht eerst dat het vuurwerk was, maar toen ik de politiehelikopter hoorde, wist ik wel hoe laat het was.’’



Ook bedrijfsleider Harold de Jongh van supermarkt MCD gevestigd aan hetzelfde pleintje aan de Schaafschapsstraat waar de pinautomaat van de Rabobank was gevestigd, hoorde de knal thuis. ,,Het is niet de eerste keer. Een paar jaar geleden hebben ze ook al de pinautomaat gekraakt. Die zat toen nog in ons pand.’’



Gevuld

De politie heeft volgens De Jongh de camerabeelden opgevraagd. Donderdagochtend is een staat een waardetransportwagen strak tegen het gebouwtje waarin de automaat zat. Waarschijnlijk om de inhoud van de automaat veilig te stellen. Volgens De Jongh was de automaat net bijgevuld. ,,Ze kiezen hun moment wel uit.’’



Een vrouw die boodschappen komt doen, kijkt hoofdschuddend naar de ravage. ,,Nu moeten we naar Tiel of Geldermalsen om te pinnen 's avonds. In de wijde omgeving is er geen automaat meer over’’, zegt ze.