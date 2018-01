Half miljoen voor Culemborg, Arnhem en Nijmegen tegen jihadisme

Nabestaanden Nathalie houden stille tocht voor slachtoffer brand Buren

17:04 BUREN - Nabestaanden van de 21-jarige Nathalie houden zaterdag een stille tocht voor de Burense. De politie kan nog steeds niet met zekerheid zeggen of zij het slachtoffer is dat in de nieuwjaarsochtend na een brand werd gevonden in een appartement aan de Concorde in Buren. Woensdag is sectie verricht.