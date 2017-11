Dittie is al druk bezig met kerst in Ochten

Kerststallen

,,Wij zijn echte kerstmensen", zegt Dittie van Baaren. En daarmee heeft de Ochtense geen woord overdreven. Tientallen kerststallen staan in de gang en in de kamer. Lichtslangen en verlichte slingers lopen langs de muren. Een grote knipperende rood-witte kerstboom staat centraal in de woonkamer, maar ook diverse beelden, sterren, sokkels met kerken en engelen en klokjes eisen de aandacht op.

Oktober

In augustus begint het al te kriebelen. En half oktober, als haar dochter jarig is, gaan de spullen uit de kasten en wordt alles opgehangen en neergezet. Dan gaan de verlichte herten, de sneeuwman en de kerstman op zijn arreslee naar de achtertuin, worden de kerstbollen opgehangen en krijgt het ijsregensnoer een plekje. ,,We vinden de lampjes zo gezellig. Mijn man nog meer dan ik."

Spelletjes

Want kerst, dat heeft iets. ,,De lichtjes geven rust, sfeer. Het is een leuke tijd. Toen de kinderen nog klein waren deed ik in deze tijd altijd spelletjes met de kinderen, wat te knabbelen erbij. Aandacht voor elkaar, daar gaat het om."

Sinterklaas

Kinderen uit de buurt vonden het eerst wel wat gek, al die vroege kerstverlichting. ,,Dan vroegen ze: Sinterklaas moet toch eerst komen?" Maar daar heeft ze een gevat antwoord op. ,,Door al die lampjes kan sint beter zien waar hij loopt en valt hij niet van het dak af."

Driekoningen

Met Driekoningen, op 6 januari, moet alle kerstversiering weer de doos in. Daar tornt Dittie niet aan. ,,Dat is traditie." Jammer vindt ze het wel. ,,Het huis lijkt dan zo kaal, de kamer zo groot." Maar dan kunnen ze al bijna weer gaan bedenken hoe het er volgend jaar uit moet gaan zien.