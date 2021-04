Hardleerse vrouw fietst drie keer op de snelweg A2 bij Zaltbommel

Rond 17.15 uur kwamen er meerdere meldingen binnen bij de politie over de vrouw die op de snelweg fietste. Bij de afslag Zaltbommel begeleidde de politie de vrouw naar een veilige plek. Zij kreeg een bekeuring voor het fietsen op de snelweg. Even later rond 19.00 uur werd de politie weer getipt over een fietser op de snelweg. Het bleek om dezelfde vrouw te gaan. Opnieuw bracht de politie haar in veiligheid en gaf de fietser een waarschuwing.

Drie keer is genoeg

De waarschuwing bleek niet voldoende want rond 20.45 uur fietste zij opnieuw over de A2. De persoon die de melding maakte bij de politie heeft de vrouw direct van de snelweg gehaald. De politie vond het genoeg en nam de vrouw én haar fiets mee naar het politiebureau.



Waarom de vrouw steeds opnieuw over de snelweg fietste is niet bekend. Tegen de vrouw is proces-verbaal opgemaakt voor het veroorzaken van gevaar op de weg. De officier van justitie zal later een beslissing nemen over haar straf.