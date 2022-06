Henry (69) is achter kruiwagen vol schepjes grond naar Parijs gelopen om de wereld te redden

De 69-jarige Henry Mentink uit Varik is zaterdag, samen met zijn kruiwagen gevuld met grond, aangekomen in Parijs. De zogenoemde krui-tocht leidt naar het hoofdkantoor van UNESCO in de Franse hoofdstad. Daar vraagt Mentink dinsdag om de gehele aarde op de Werelderfgoedlijst te plaatsen.

De pelgrimage begon op 22 april, de Dag van de Aarde, vanuit Varik in Gelderland. Mentink vulde zijn kruiwagen met zakjes grond gedoneerd door mensen uit meer dan 75 landen van de wereld. Vervolgens heeft hij onderweg ook telkens een schepje grond erbij gedaan. ,,Dit brengen we allemaal naar UNESCO.”

Mentink belde al eerder met UNESCO om de aarde op de lijst met werelderfgoed te plaatsen. ,,De organisatie zei dat het niet mogelijk was, technisch en juridisch gezien. Maar het idee spreekt aan”, vertelt de actievoerder voor de aarde.

Symbolische waarde

,,Ondanks dat het niet mogelijk is, heeft deze krui-tocht een belangrijke symbolische waarde”, vindt Mentink. Hij komt langs allerlei dorpen, steden en gehuchten in Nederland, België en Frankrijk. ,,Vaak komen mensen me tegen en dan lopen ze hele stukken met me mee. Ze raken geïnspireerd en bedenken hoe ze zelf de aarde kunnen helpen.”

Volgens Mentink geeft de krui-tocht hem en de voorbijgangers het gevoel dat er hoop is voor onze planeet. Sinds vorige zomer is Mentink aan het trainen voor zijn tocht. ,,De kruiwagen wordt telkens wat zwaarder door de grond, maar als je het gewicht goed verdeelt, lukt het wel”, zegt de man. ,,Soms komt wat heuvelachtig landschap voorbij, dat kan even pittig zijn.”

Bij Notre Dame

Zaterdag is Mentink eerst bij de Notre-Dame. ,,Daar houden we een kleine ceremonie. Toen de Notre-Dame in brand stond, is in korte tijd honderden miljoenen euro’s opgehaald. De aarde staat ook in brand”, stelt Mentink.

,,Het geld dat we in het verleden verdiend hebben aan de aarde, dat moeten we nu teruggeven.” Op dinsdag loopt de actievoerder door naar UNESCO.

Mentink zet zich als ondernemer al langer in voor de aarde. Naar zijn idee zou de aarde gratis moeten zijn. De grond onder het Veerhuis in Varik is ‘geschonken aan de aarde'. De bedoeling is dat de grond niet meer voor economisch belang dient, maar teruggegeven wordt aan de gemeenschap.