Hertog-reünie: bijkletsen, jammen én poëzie van Dirk

kunst in rivierenlandDe Gelderlander belicht wekelijks het kunstenlandschap van Rivierenland. Dit keer Dirk van Donselaar, die tot 2011 aan de toog stond van café De Hertog in Tiel en op 23 september in Studio Tiel een Hertog-reünie houdt, inclusief muziek en poëzie.

Tiel kent enkele kroegen die allang niet meer bestaan maar nog altijd een begrip zijn. Noem De Stoof van opa en oma Appelpop, de Zoo van wijlen Wil Snijders. En noem café De Hertog, dat van 2004 tot 2011 door Dirk van Donselaar werd gerund.

Bezoekers van dit voormalige ‘back alley-café’ aan de Kerkstraat kunnen elkaar op 23 september weer ontmoeten, want Van Donselaar houdt dan een Hertog-reünie in Studio Tiel aan de Nieuwe Tielseweg.

Waarom een reünie? Van Donselaar: ,,Bij De Hertog had ik een vrij specifiek publiek en was het saamhorigheidsgevoel groot. Heel speciaal. En ja, dan sluit je de deuren en dan, je kent het wel, verlies je elkaar uit het oog. Een reünie is dé gelegenheid om oude vrienden weer eens te zien en te spreken.”

,,Ik heb een paar jaar terug ook zo’n reünie gedaan”, vervolgt Van Donselaar. ,,Ik had dat toen wereldkundig gemaakt op Facebook, dat sowieso iets unieks is. Al zie je ‘mensen van toen’ niet meer, je blijft toch op de hoogte van elkaar: ‘joh, een nieuwe baan?’, ‘goh, jij nu moeder?’ Maar elkaar ontmoeten is natuurlijk nóg leuker."

Daar werd ook om gevraagd: ,,dus afgelopen zomer liet ik weten weer een reünie te houden. Weer via Facebook en weer bij Studio Tiel.”

Liedje en een gedicht

De Hertog-reünie begint ‘om een uurtje of acht’, is gratis te bezoeken en ‘uiteraard’ klinkt er muziek. Van Donselaar: ,,Er wordt sowieso van mij verwacht dat ik een liedje breng. En ook dat ik een gedicht voordraag; dat deed ik in mijn eigen café ook wel eens. Verder speelt er een band én staat er een backline, dus er kan worden gejamd. Dat laatste deden we vroeger ook altijd in De Hertog op de eerste zondag van de maand.”

Van Donselaar krijgt nog regelmatig de vraag of hij ooit nog een nieuwe kroeg begint. ,,Ik mis het café, de mensen, de sfeer en de sociale contacten nog steeds. Maar cafébaas zijn betekent ook: geen familiefeestjes, nooit spontaan een dagje naar het strand. De Hertog was superleuk, maar als ik een hoofdstuk eenmaal heb afgesloten, is het ook klaar.”