Het Boekenbal is een feest van opluchting

Wel of niet naar het Boekenbal mogen is een kwestie van geld: je uitgever betaalt een flink bedrag aan het CPNB voor een kaartje. Niet alle uitgevers zijn even rijk, en in mijn schrijfcarrière is het regelmatig spannend geweest of ik mocht of niet, en ik vond dat ook daadwerkelijk spannend, want genoeg schrijvers doen er blasé over, maar het Boekenbal is leuk.