Het heeft zowaar een beetje geregend

Wijkagen­ten redden jonge ooievaar

11:44 RIJSWIJK - Wijkagent Frank Siccama heeft gisteren in Rijswijk samen met een collega en de brandweer uit Culemborg een jonge ooievaar gered. Volgens de wijkagent was het dier ontzettend verzwakt en had het weinig te eten of te drinken.