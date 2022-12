Het is gevaarlijk in ‘bouwput’ Beusichem: ‘Aannemer graaft boel open en laat het weken zo liggen’

Er wordt in Beusichem nu veel geklaagd over langdurige graafwerkzaamheden op straten en trottoirs in de bebouwde kom. Dat zegt GB-raadslid Louis de Koning. ,,De aannemer graaft de boel open en laat het vervolgens weken liggen. Dat zorgt voor overlast en gevaarlijke situaties. Beusichem is nu één grote bouwput.’’

Het speelt op meerdere plekken in het dorp. Maar hij heeft vooral klachten gehoord van mensen rondom de Prins Willem Alexanderschool aan de De Wielstraat. ,,Kinderen moeten vaak over straat lopen omdat de stoepen openliggen. Kan de gemeente daar meer toezicht op houden?” De school zelf wil niet reageren op de kwestie.

Nadrukkelijker toezicht

Volgens De Koning is het nodig dat de gemeente in actie komt. ,,De overlast is groot en het leidt her en der in Beusichem tot gevaarlijke situaties. Kan de gemeente er niet op toezien dat als er begonnen wordt aan een klus dat ze dat eerst afronden voordat ze elders de boel weer open gaan breken? Mensen zien soms dat er weken na het opengraven niets gebeurt? Terwijl ze er dus wel overlast van ondervinden.’’

Volgens wethouder Pieter Neven zijn de omwonenden in oktober per brief geïnformeerd over alle werkzaamheden in Beusichem: ,,En natuurlijk houden we toezicht, dat is ook belangrijk. We proberen de overlast te beperken.”

Het gaat bij de huidige graafwerkzaamheden volgens Neven niets om de aanleg van glasvezel. ,,Dat werk is al afgerond in Beusichem. De huidige graafwerkzaamheden zijn bedoeld om gas, water en elektra veilig te kunnen blijven leveren in het dorp.”

