Het leek wel een beetje Zuid-Frankrijk op kunstmarkt in Buren: ‘Hoog gehalte van kijken en niet kopen’

Tik-tik-tik. Met zijn beitel en een houten hamer doorbreekt beeldend kunstenaar Peter van Beveren de serene rust in de tuin van Marechaussee Museum in Buren. Hij werkt aan een schepping van hout.

Daar wandelen zondagmiddag tientallen liefhebbers van schilderijen, sculpturen en artistiek bewerkt glaswerk. Bij het kraampje van Van Beveren houdt niemand op dit moment zijn of haar pas in. ,,Dus ben ik bezig met een nieuw kunstwerk, doe ik toch nog iets nuttigs.”

‘De mensen zijn hier leuk’

De kunstenaar uit Zwijndrecht komt graag naar Buren. ,,Ik ben hier voor corona al een keer of vijf geweest. Ik vind het altijd een gezellige markt, de mensen zijn leuk. Ik heb nog niet veel verkocht. Misschien is het iets te warm, zitten mensen liever op een terrasje of maken ze een wandeling in het bos.”

Heeft hij dan helemaal niets verkocht? ,,Jawel, steentjes en schelpjes van hout. Het kleine grut, dat lukt altijd. Op die manier kom ik altijd wel uit de kosten voor mijn kraam. Het is afwachten of ik nog iets groters kan slijten. Onlangs verkocht er in Breda drie, dat is dan een topdag.”

Drentelen in Zuid-Franse sferen

Veel mensen drentelen met lege handen langs de tientallen kraampjes. Ze wanen zich in Zuid-Franse sferen. Soms in de zon, dan weer in de schaduw. Wel zo lekker die afwisseling als het kwik rond twee uur ’s middags naar bijna 25 graden klimt.

Alexander Gouw uit Tiel loopt met een plastic tas met inhoud, hij is een uitzondering. ,,Het is een hoog gehalte van kijken en niet kopen. Wij vinden het altijd leuk iets aan te schaffen van lokale kunstenaars. Dat liever dan massa-productie van internet.”

Aquarel van een koe

En waar bestaat de buit uit? ,,Een aquarel, met de afbeelding van een koe. Van een schilder uit Sneek, harstikke leuk en betaalbaar. Ik zag net mooi bronzen beeldje. Was veel duurder. Daar denken we nog even over na. Je wilt niet thuiskomen met een impuls-inkoop en straks denken: waar moet ik dit een plekje geven?”

Gouw vermaakt zich nog wel een tijdje tussen alle koopwaar. ,,We kwamen naar Buren met het idee om lekker te lunchen. En toen zagen we dat deze kunstmarkt er was, ik had geen idee. En het is zeker geen verloren middag. Vroeger gingen soms we naar een soortgelijke markt in Culemborg. Maar die is volgens mij opgedoekt. Dit is voor herhaling vatbaar.”

