Het Wonder van Maurik: nieuwe sporthal Lignum moet verleiden om te gaan sporten

Eerste paal Maurikse sporthal Lignum zit al in de Betuwse klei

MAURIK - Er is jaren heftig over gebakkeleid, maar nu de gemeenteraad het besluit heeft genomen, gaat het snel. Donderdag is de eerste paal voor de Maurikse sporthal Lignum in de Betuwse klei geheid. De sporthal moet al in de zomer opgeleverd worden.

12 november